Pénurie de main-d'œuvre: La semaine de quatre jours arrive dans le commerce de détail

Le commerce de détail est l'un des secteurs les plus touchés par la pénurie de travailleurs qualifiés, écrit la «SonntagsZeitung». Actuellement, 12’000 emplois sont vacants dans la branche dans toute la Suisse. C’est 4000 de plus qu'il y a deux ans. Il n'y a que dans les secteurs de la santé et de la construction que la situation est encore plus précaire. Selon le dernier rapport sectoriel du cabinet de conseil Fuhrer & Hotz et de Credit Suisse, de nombreux détaillants sont «de plus en plus confrontés à des difficultés de recrutement et à une pénurie de main-d'œuvre». Non seulement les petites entreprises sont concernées, mais aussi les grandes comme Coop, Migros et Loeb.