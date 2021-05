Votations du 13 juin : La sénatrice Céline Vara placée sous protection policière

La conseillère aux Etats neuchâteloise a fait l’objet d’insultes et de menaces de mort, après ses prises de position sur l’initiative anti-pesticides.

C’est après sa participation à l’émission «Infrarouge», sur la RTS, que la sénatrice Verte a été prise à partie, principalement sur les réseaux sociaux. Les insultes ont fusé, ainsi que les menaces de mort. Les messages ont perduré, aussi par e-mail et par courrier, et Céline Vara a fini par alerter fedpol, qui a activé le dispositif de protection. Il semblerait que l’actuel climat de violence et d’agressivité qui entoure cette campagne soit pris très au sérieux par la police fédérale et par l’ensemble des forces de l’ordre. Céline Vara, qui a déposé plainte, a dit à «Arcinfo» n’avoir «jamais vu autant de haine et de comportements violents autour d’une votation». Selon la RTS, Franziska Herren, initiatrice du texte «Pour une eau potable propre» aurait elle aussi fait l’objet de menaces de mort.