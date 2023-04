Elections cantonales: La sénatrice Marina Carobbio au gouvernement tessinois?

Le Tessin vote dimanche pour renouveler ses autorités cantonales. Pas moins de 49 candidats sont candidats pour occuper les cinq sièges à repourvoir. Mais quatre conseillers d’État sont candidats à leur réélection. À savoir Raffaele De Rosa (Centre), Christian Vitta (PLR) et deux membres de la Lega Norman Gobbi et Claudio Zali. Seul le socialiste Manuele Bertoli ne se représente pas. Et pour lui succéder, la grande favorite est la sénatrice Marina Carobbio (PS).