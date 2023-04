Élections: La sénatrice Marina Carobbio entre à l’Exécutif tessinois

Peut-être deux femmes au Conseil d’État lucernois

À Lucerne, où on renouvelait aussi dimanche les autorités cantonales, les deux sortants Reto Wyss (Centre) et Fabian Peter (PLR) ainsi que Michaela Tschuor (Centre) et Armin Hartmann (UDC) occupent les quatre premières places dans la course au Conseil d’État.