Ski alpin: La sensation Hütter, Gut-Behrami 3e du super-G de Kvitfjell

Au terme d’une année morose pour le ski autrichien, Cornelia Hütter a mis vendredi un peu de baume au cœur à son pays. Plus vite que toutes les autres concurrentes dans la partie finale du premier super-G du week-end – l’autre aura lieu dimanche, après la descente de samedi – à Kvitfjell, «Conny» a raflé la mise et devancé Elena Curtoni sur la plus petite des marges (un centième) et Lara Gut-Behrami (12 centièmes).