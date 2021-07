JO de Tokyo - La sensation Noè Ponti, «comme dans un rêve»

« C’est tout simplement incroyable » , s’est exclamé le Tessinois (20 ans seulement), qui n’était encore jamais monté sur un podium international. « J’ai commencé à y croire vendredi après les demi-finales, quand j’ai vu que j’avais le troisième chrono des qualifiés pour la finale. J’ai une nouvelle fois tout donné aujourd’hui et je me retrouve avec cette médaille autour du coup... Je suis comme dans un rêve . »

«On a une équipe forte, on est une grande famille, on se supporte tous, c’est stimulant»

L’avenir de la natation suisse

Il est relâché , il ne se laisse pas griser , i l n ’est pas perturbé de se retrouver dans la ligne d’eau à c ô té de Cae leb D ressel . I l a du resp e ct pour lui, mais il n’ en a pas peur. I l a des ambitions, comme tout ces jeunes. Et surtout, il a encore une marge de progression.

C’est difficile . O n a essayé d’être prêt s pour cet évènement. On a fait en sorte q ue les athlètes arrivent dans les meilleures dispositions… Mais q u’autant de nos nageurs a tteignent des demi-finales, des finales, et même d es podiums, on ne l’avait pas planifié. On pouvait l’espérer pour Jérémy , mais pour l e reste c’est assez inattendu.

C’est juste fantastique. Et c’est bien plus que ce que l’on pouvait espérer.

« Le bronze de Jérémy a clairement joué un rôle dans ma performance. Globalement, o n a une équipe forte, on est une grande famille, on se supporte tous, c’est stimulant. Deux médailles pour la natation suisse en moins de 24 heures, c’est juste fou! Et c’est plein d’espoir pour le futur. À condition de continuer à travailler comme on le fait, car la concurrence est des plus rudes » , expliquait celui qui plu s jeune s ’est inspiré des exploits de Michael Phelps et de Ryan Lochte devant sa télévision.