Open d’Australie: La sensation Sebastian Korda élimine Daniil Medvedev

Superbe Sebastian Korda! L’Américain de 22 ans, 31e joueur mondial, a signé vendredi sa première victoire contre un membre du top 10 en Grand Chelem, la plus belle de sa carrière jusqu’ici, en balayant Daniil Medvedev (ATP 8) 7-6 (9/7), 6-3, 7-6 (7/4) dans la Rod Laver Arena.

«Il est l’un des joueurs qui a la technique de frappe la plus propre que vous puissiez voir sur le circuit, avait concédé Novak Djokovic en début d’année avant de triompher en finale dans la douleur de Sebastian Korda à Adélaïde. Il est tellement talentueux. Tout semble très impeccable avec lui et on dirait qu’il le fait sans effort. La façon dont il joue, dont il se déplace sur le terrain, c’est juste un beau tennis.»