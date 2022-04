Election au Conseil d’Etat vaudois – La sensation Valérie Dittli

Élection au Conseil d’État vaudois : La sensation Valérie Dittli

L’alliance de droite a la majorité au gouvernement. La grosse surprise a été l’élection de la doctorante en droit Valérie Dittli (Centre). Cesla Amarelle (PS) n’a pas été reconduite.

Trois à droite, trois à gauche et une au centre! Ainsi se compose le prochain gouvernement vaudois après l’élection de ce dimanche. Les ministres sortantes socialistes Nuria Gorrite (55,70% des suffrages) et Rebecca Ruiz (55,02%) vont rempiler, contrairement à leur camarade Cesla Amarelle (46,20%), qui pointe au 7e rang pour les six postes qui étaient à repourvoir ce dimanche. Si une Yverdonnoise quitte le gouvernement, un autre va faire son entrée. Il s’agit du Vert Vassilis Venizelos (49,51%).