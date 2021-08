Manifs anti-pass en France - «La séquence Covid est un accélérateur de l’antisémitisme»

France : Dans les manifs anti-pass sanitaire, l’antisémitisme se banalise

Alors que commence un sixième week-end de mobilisation, les associations antiracistes françaises s’inquiètent de la recrudescence dans les cortèges de pancartes relativisant la barbarie nazie.

Impossible de l’ignorer: entre slogans provocateurs et comparaisons avec les horreurs nazies, les manifestations anti-pass sanitaire en France ont été émaillées de signes d’antisémitisme . Amplifiée par la pandémie et les réseaux sociaux, la haine antijuifs se banalise, alertent associations et spécialistes.

La parole débridée passe des réseaux sociaux à la rue

«Ce qui me frappe, c’est le caractère récurrent et assumé des choses. Pendant le mouvement des «gilets jaunes», l’antisémitisme s’exprimait plutôt à la marge des manifestations, par des dégradations», observe le président de l’organisation antiraciste française SOS Racisme, Dominique Sopo. «Désormais, les porteurs de pancartes ne se cachent pas et il y a une absence de réaction des autres manifestants. Pourtant le slogan «Qui?» et sa signification antisémite ont été largement médiatisés».