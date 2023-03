Macédoine du Nord: La Serbie et le Kosovo discutent de normalisation

Le haut représentant de l’UE pour les affaires étrangères et la politique de sécurité Josep Borrell (à gauche) et le représentant spécial de l’UE pour le dialogue Belgrade-Pristina Miroslav Lajcak arrivent pour des réunions, dans le cadre des pourparlers Kosovo-Serbie, à Ohrid le 18 mars 2023.

Josep Borrell (à g.) et le représentant spécial de l’UE pour le dialogue Belgrade-Pristina Miroslav Lajcak arrivent pour des réunions, dans le cadre des pourparlers Kosovo-Serbie, à Ohrid le 18 mars 2023.

Le Kosovo et la Serbie se retrouvent samedi en Macédoine du Nord pour dialoguer une nouvelle fois sous l’égide de l’Union européenne (UE), qui a multiplié ces derniers temps les pressions pour une normalisation entre les anciens ennemis. Cette réunion sur les rives du lac Ohrid, dans le sud-ouest du petit pays des Balkans, se tient après l’échec le mois dernier de pourparlers à Bruxelles, où un plan de paix européen a été dévoilé.

Une nouvelle fois, le chef de la diplomatie de l’UE Josep Borrell tentera de convaincre le Premier ministre kosovar Albin Kurti et le président serbe Aleksandar Vucic de rapprocher leurs positions, plus de deux décennies après une guerre meurtrière entre rebelles indépendantistes kosovars et forces serbes.