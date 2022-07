Football : La Serie A aura une femme arbitre pour la première fois de son histoire

Maria Sole Ferrieri Caputi va devenir la première femme à arbitrer en Serie A la saison prochaine.

La saison dernière, Ferrieri Caputi avait déjà dirigé des rencontres en Serie C (3e division) ainsi qu'un match de Coupe d'Italie entre Cagliari et Cittadella.

Les femmes arbitres sont de plus en plus intégrées aux rencontres masculines de football. En mai, la FIFA a annoncé que six femmes figureraient sur la liste des arbitres de la Coupe du monde au Qatar (21 novembre - 18 décembre), parmi lesquelles la Française Stéphanie Frappart, première femme à avoir arbitré un match de Ligue 1 (2019).