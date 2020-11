«En Italie et dans le monde, une femme sur trois est victime de violence, a précisé un communiqué de la campagne qui se déroulait pour la quatrième fois. La violence est subtile et silencieuse et elle n'est pas facile à voir. Pendant le confinement, dans le monde, près de 25.000 cas de violence supplémentaires ont été enregistrés tandis qu'en Italie, le nombre de demandes d'aide a augmenté de 119%.»

La démarche, qui a englobé tous les joueurs et les arbitres, qui ont tous arboré ce trait rouge symbolique, a été saluée par le président de la Ligue de Serie A Paolo Dal Pino: «Grâce à notre initiative, nous avons réussi ces dernières années à sensibiliser à ce drame. Je remercie les joueurs et les arbitres, leur témoignage va nous aider à impliquer un nombre encore plus grand de supporters pour construire une société sans stéréotypes et où il n'y a pas de place pour la violence.»