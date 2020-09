Même si Cristiano Ronaldo est arrivé à la Juventus, le football italien ne génère pas encore suffisamment d’argent via les droits TV en comparaison avec d’autres grands championnats étrangers.

Les vingt clubs de Serie A ont approuvé mercredi la création d’une société pour développer les droits TV du championnat, première étape avant une possible ouverture inédite à des investisseurs privés, a annoncé la Ligue italienne de football.

Cette décision, prise à l’unanimité lors d’une assemblée des clubs à Milan, doit permettre d’injecter prochainement plus d’1 milliard d’euros dans le football italien, avec l’ambition principale d’accroître dans les prochaines années les revenus TV.

La Serie A génère actuellement 973 millions d’euros par an pour sa diffusion en Italie et 371 millions d’euros supplémentaires pour l’étranger.

Perte de valeur du foot italien

Cette perte de valeur du football italien, en comparaison des autres championnats, avait été attribuée notamment aux résultats mitigés des clubs milanais et un manque de stars, même si depuis Cristiano Ronaldo est arrivé à la Juventus.

Selon la presse italienne, l’une, portée par trois fonds – CVC, Advent et FSI - met plus de 1,5 milliard d’euros sur la table pour entrer à hauteur de 10% dans cette société chargée de faire fructifier les droits TV. La seconde, présentée par les fonds Bain et NB Renaissance, proposerait 1,3 milliard d’euros.