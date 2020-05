France 4

La série «Askip» bientôt proposée tous les jours

Le succès du feuilleton sur l’application Okoo a convaincu France Télévisions de le diffuser en quotidienne sur France 4.

Diffusé chaque dimanche en fin de matinée sur France 4 depuis le 3 mai, «Askip» (pour «à ce qu’il paraît») sera proposé en quotidienne à 20h55 dès le 25 mai, toujours sur France 4, a appris le quotidien français. Cela permettra à la série de toucher un public plus large que celui de l’application de France Télévisions destinée aux enfants et aux adolescents et de mettre en lumière le talent de ses acteurs, dont Gabriel Caballero, Julia-Sarah Mbappe Koum, Ryan Daoudi et Kadelina Fang .