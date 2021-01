Télévision : La série «Bridgerton», plus gros carton de Netflix

La production de la papesse des séries américaines, Shonda Rhimes, a été vue par 82 millions d’abonnés sur Netflix, un record.

Adaptation des romans historiques de l’Américaine Julia Quinn, «Bridgerton» se situe en 1813 en Angleterre et met en scène les intrigues de la bonne société britannique, avec une touche très moderne. Le langage, la musique, l’accent féministe et la distribution, avec de très nombreux comédiens issus de la diversité, cassent les codes de la série historique pour rendre le propos accessible au plus grand nombre. La série est d’ailleurs devenue un petit phénomène de pop culture, largement alimenté par les réseaux sociaux, beaucoup d’internautes s’amusant à recréer des scènes en costumes en travaillant leur accent anglais.