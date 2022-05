Canton de Soleure : La série d’incendies se poursuit près de Kriegstetten

Une cabane est partie en fumée, ce week-end, et porte à six ce genre d’incidents, depuis début avril. La police pense qu’il s’agit d’actes intentionnels. Les habitants commencent à avoir peur.

La cabane d’une société locale de protection de la nature et des oiseaux a été complètement détruite par les flammes dans la forêt à Halten (SO) entre samedi et dimanche. Il s’agit du sixième incendie du genre, depuis le début du mois d’avril, dans la région de Kriegstetten. La police a indiqué au président de la société qu’elle soupçonnait un incendie criminel, rapporte «Blick», ce mardi.

Le journal alémanique a rencontré des habitants de la région. Un couple de retraités de Halten, qui possède une petite maison de jardin, dit ne plus dormir sur ses deux oreilles et être sur ses gardes. Une autre habitante du village fait, elle, confiance à son chien Leo. «Mais bien sûr, on regarde toujours dehors», poursuit-elle. Elle espère que la police mettra bientôt la main sur le ou les auteurs. Un autre témoin qui n’habite pas dans le village mais y a hérité d’un bien dit qu’il viendra plus souvent «pour montrer qu’il y a quelqu’un» dans la maison.