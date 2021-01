Mauro Jörg (au centre) au duel avec Brian Flynn et Joel Neuenschwander.

Fribourg Gottéron est mal entré dans son année 2021 puisque les Dragons ont été pris à la gorge par Ambri dès les premiers instants. Grâce à un bon Reto Berra, les hommes de Christian Dubé n’ont pas capitulé avant la 18e minute et un essai de Dario Rohrbach (1-0). Un bien maigre salaire à la première pause pour une solide équipe levantine qui a tiré 17 fois aux buts en première période.

Malgré un grand brassage de lignes durant la pause, Fribourg n’a pas repris le dessus à cause, notamment, d’un power-play défaillant. Les pensionnaires de la Valascia ont creusé l’écart par Brian Flynn d’une jolie déviation (26e, 2-0). En fin de second tiers-temps, la formation de Luca Cereda a assuré son succès grâce à Johnny Kneubuhler, auteur de son deuxième but de la saison.