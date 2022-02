Télévision : La série la plus tweetée est...

Une série télévisée à succès vient de battre un record. Elle a aussi inspiré un nouveau challenge TikTok.

L’actrice américaine Sydney Sweeney est à l’affiche de la saison 2 de la série «Euphoria», diffusée sur RTS1. imago images/Picturelux

Alors que le dernier épisode de la saison 2 sera disponible lundi 28 février 2022 sur Play RTS, «Variety» annonce que la série «Euphoria» est la plus tweetée de la décennie: plus de 30 millions de tweets depuis le début de la saison 2. C’est bien davantage que pour certains poids lourds de Netflix, tels que «Squid Game» et «La casa de papel». Ces 30 millions de tweets représentent une hausse de 51 % par rapport aux réactions suscitées par la première saison du feuilleton de HBO créé par Sam Levinson, avec Zendaya.

Le communiqué de Jenna Ross, responsable des partenariats télévisuels de Twitter, a été relayé par le magazine: «Euphoria» a dominé Twitter cette saison. La série a construit une communauté solide de fans engagés, qui, non seulement soutiennent leurs scènes et leurs personnages préférés, mais font aussi part de leur frustration et de leur peur, en particulier à propos du destin de certains personnages.»

L’engouement est tel qu’un nouveau challenge inspiré de la série cartonne sur TikTok: le Euphoria High School challenge consiste à s’habiller de manière classique, avant de se transformer en personnage de la série avec un look ultra sexy et glamour. On vous a mis quelques exemples ci-dessous et vous allez voir: il n’y a pas de limite d’âge pour participer à ce jeu!