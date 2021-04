Amazon : La série «Le Seigneur des anneaux» coûtera une fortune

Selon le ministre du développement économique et du tourisme néo-zélandais, Amazon dépensera l’équivalent de 428 millions de francs pour la première saison.

Pour que l’adaptation en série du «Seigneur des anneaux» voie le jour, Amazon est prêt à mettre la main à la poche, et pas qu’un peu. Alors que les premières estimations faisaient état d’un coût d’environ 500 millions de dollars pour plusieurs saisons, le ministre du développement économique et du tourisme néo-zélandais a articulé le chiffre de 650 millions de dollars néo-zélandais (428 millions de francs) uniquement pour la première saison, tournée dans son pays.

«C’est fantastique, vraiment. Il s’agira de la plus grande série jamais créée», a déclaré Stuart Nash au «Morning Report». La somme avancée par l’homme politique a été confirmée par «The Hollywood Reporter». Cependant, nuance la publication, tout cet argent ne sera pas utilisé uniquement pour la production des premiers épisodes. Rien que les droits d’adaptation de l’œuvre de Tolkien sont estimés à près de 229 millions de francs et les accessoires, les costumes et les décors achetés pourront être utilisés tout au long de la série.