Football : La série «Maradona, le rêve béni» disponible dès vendredi

Amazon Prime Video a annoncé la date de sortie de la série sur la star argentine, décédée il y a près d’un an.

«Maradona, le rêve béni» : une série TV retraçant la vie de la légende du football argentin Diego Maradona, mort il y a près d’un an, sera lancée jeudi en Argentine, puis à partir de vendredi dans près de 250 pays sur Amazon Prime Video, a annoncé mercredi la société de production.

La série biopic, en dix épisodes d’une heure, parcourt «les triomphes et les défis du footballeur légendaire, depuis ses humbles débuts dans la ville (bidonville, ndlr) de Villa Fiorito, à sa carrière révolutionnaire pour Barcelone et Naples», a indiqué Amazon Prime Video. «Rencontrez l’homme derrière la légende», annonce la bande-annonce en français.

Diego Armando Maradona, «El Pibe de Oro» (le gamin en or), est incarné à diverses étapes de sa vie, non sans une ressemblance parfois troublante, par les acteurs argentins Nazareno Casero, Juan Palomino et Nicolas Goldschmidt.