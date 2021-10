La série Squid Game fait vivre l’enfer à un Coréen

L’histoire ne manque pas de piquant. Un homme vivant dans la province de Gyeonggi, en Corée du Sud, reçoit près de 4000 coups de fil et SMS par jour de la part de gens qui veulent participer à «Squid Game». Si le quadra vit un tel enfer, c’est que son numéro apparaît dans la série. Il s’agit de celui que distribue un personnage mystérieux, joué par l’acteur Gong Yoo, pour recruter 456 joueurs prêts à risquer leur vie pour décrocher le jackpot, une somme équivalant à 35 millions de francs.

Sur la chaîne TV MBC, le malheureux a expliqué qu’il traversait «une période très stressante», que sa femme et lui devaient «prendre des somnifères pour dormir». À la question de savoir pourquoi il ne changeait pas de numéro, il a répondu qu’il ne pouvait pas, celui-ci étant lié à son entreprise et utilisé depuis dix ans. Selon le journal «Hankook Ilbo», la société de production de la série a reconnu avoir fait une erreur et est actuellement «en négociation avec le propriétaire du numéro pour résoudre le problème».