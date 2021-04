TV : La série sur les Sex Pistols agace leur leader

Johnny Rotten, leader des Sex Pistols, a dit tout le mal qu’il pensait d’un programme en préparation sur son mythique groupe punk.

Le roi du punk a poussé un grand coup de gueule dans le « Sunday Times » contre Danny Boyle, réalisateur de «Pistol». «Désolé, mais si tu penses que tu peux me marcher dessus, ça n’arrivera pas. Pas, sans un putain de combat énorme, vraiment énorme», s’est énervé le chanteur du célèbre groupe britannique. Johnny Rotten reproche à Boyle de ne pas l’avoir consulté avant le lancement, en mars 2021, du tournage de la série sur les Sex Pistols. «Je pense que c’est la merde la plus irrespectueuse que j’ai jamais eue à endurer. Ils sont allés jusqu’à engager un acteur pour jouer mon rôle, mais sur quoi travaille-t-il? Certainement pas sur mon personnage. Cela ne peut finir nulle part ailleurs qu’au tribunal», a assuré l’artiste de 65 ans.

Le scénario de «Pistol» est basé sur les mémoires du guitariste Steve Jones, «Lonely Boy: Tales from a Sex Pistol», publiées en 2018. Commandée pour une date non encore communiquée par FX, cette série comportera six épisodes. Christian Lees incarnera le bassiste Glen Matlock, Anson Boon le chanteur Johnny Rotten et Toby Wallace le guitariste Steve Jones.