Streaming : La série «The Last of Us» fait exploser les ventes du jeu

Le studio Naughty Dog peut remercier la nouvelle série phénomène de HBO «The Last of Us». Tirée de son populaire jeu vidéo d’action-aventure, qui met en scène les aventures des personnages Joel et Ellie dans un monde post-apocalyptique, cette adaptation saluée par les critiques a pour effet de tirer les ventes du jeu vers le haut. Après la diffusion du premier épisode de la série TV diffusée sur la plateforme HBO Max dans les pays anglo-saxons, Prime Video en France ou Sky en Suisse (en anglais ou en allemand), la version PS5 du jeu «The Last of Us Part I» édité par Sony a ainsi connu la semaine dernière un bond de 238% en format physique au Royaume-Uni, selon les chiffres partagés par GamesIndustry.biz.