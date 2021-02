États-Unis : La série «Wonder Girl» ne verra pas le jour

Les aventures de Yara Flor, écrites par Dailyn Rodriguez, ne seront finalement pas diffusées sur The CW, a fait savoir la scénariste.

Elle aurait dû être la première superhéroïne latina à la télévision, mais la chaîne The CW en a décidé autrement. Yara Flor, alias Wonder Girl, n’aura finalement pas droit à sa série, a indiqué Dailyn Rodriguez sur Twitter. «Pour tous ceux qui me le demandaient, The CW n’a pas donné suite à «Wonder Girl». J’étais très fière du scénario que j’avais écrit. J’aurais aimé partager le monde que j’avais créé, mais malheureusement, ça ne sera pas le cas», a écrit l’Américaine d’origine cubaine.