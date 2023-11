La série Young Sheldon s’arrêtera après sept saisons sur CBS

La fin approche pour «Young Sheldon» dont le héros est joué par Iain Armitage . La série, qui raconte la jeunesse de Sheldon Cooper, héros de «The Big Bang Theory», se terminera en 2024 après sept saisons, a fait savoir la chaîne CBS. «Nous adressons nos sincères remerciements aux producteurs exécutifs Chuck Lorre, Steve Molaro et Steve Holland ainsi qu’aux équipes de scénaristes et de production pour ces six merveilleuses saisons. Nous nous réjouissons de découvrir la dernière saison et de donner les meilleurs épisodes aux fans», a déclaré Amy Reisenbach, la présidente de CBS Entertainment.

Quelques heures après l’annonce, Iain Armitage – qui avait eu du mal à s’habituer à l’univers de la série – s’est exprimé sur Instagram. En légende d’une photo prise lors de la première saison et le montrant avec son frère et sa soeur de fiction (incarnés par Montana Jordan et Raegan Revord), l’acteur de 15 ans a écrit: «Au cas où vous vous posiez la question: j’aime ma famille. Il y a environ 200 personnes de plus qui permettent à «Young Sheldon» d’exister et je suis reconnaissant envers chacune d’entre elles. Nous allons faire la meilleure des saisons possible. En coulisses, il y aura beaucoup de rires et beaucoup de larmes parce que j’aime tant ces gens.»