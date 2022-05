Les choses sérieuses démarreronrt dès mardi au National avec l'initiative populaire du Centre «Pour des primes plus basses». Ce texte exige du gouvernement et des cantons des mesures si la hausse des coûts par assuré est supérieure à plus d'un cinquième de l'évolution des salaires nominaux. Le Conseil fédéral n'en veut pas et lui oppose un contre-projet indirect, qui s'inscrit dans son programme en deux volets pour freiner l'augmentation des coûts de la santé. Les débats sont carrément prévus sur deux jours.