Suisse : La Session des jeunes présente ses revendications

Procédure de naturalisation uniformisée, meilleure information sur le don d’organes et protection de la biodiversité font partie des thèmes abordés par les jeunes.

La Session fédérale des jeunes 2022 s’est tenue à Berne du 10 au 13 novembre. Huit thématiques ont fait l’objet de revendications remises à la présidente du Conseil national, Irène Kälin. Deux d’entre elles concernaient la naturalisation et la migration. «Premièrement, la procédure de naturalisation doit enfin être plus uniforme et objective afin d’éviter les décisions arbitraires. Deuxièmement, les jeunes proposent une meilleure intégration des réfugiés sur le marché du travail», indique un communiqué de presse.