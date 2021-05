Suisse - La session d’été débute aux Chambres fédérales et elle sera chaude

Les parlementaires vont reprendre le chemin de Berne ce lundi pour trois nouvelles semaines de session, moins d’une semaine après l’annonce du Conseil fédéral de la rupture des négociations sur l’accord-cadre avec l’Union européenne. La presse dominicale s’est déjà fait l’écho dimanche de la mauvaise humeur d’une partie des élus, notamment du côté des socialistes et des Verts libéraux.

Les deux partis veulent un débat sur le sujet durant cette session d’été. Rejoints par le PLR, ils exigent que la Commission de gestion enquête sur les circonstances de la rupture des négociations. Car, rappellent-ils, la conclusion de l’accord-cadre est inscrite dans les objectifs de la législature et il s’agit d’un arrêté fédéral que seul le Parlement peut changer. Le Conseil fédéral avait en outre assuré à la commission de politique extérieure qu’il la consulterait, ce qu’il n’a pas fait. Affaire à suivre donc.

Outre l’accord-cadre, plusieurs dossiers attendent les parlementaires. Ainsi dès ce lundi après-midi, le Conseil des États empoigne l’initiative «pour plus de transparence dans le financement de la vie politique» et son contre-projet. Les deux objets devraient être soumis au vote final le vendredi 18 juin. Il reste encore à éliminer des divergences sur le contre-projet, qui concernent notamment le seuil des montants à déclarer par les partis. Le National se prononcera lui sur l’initiative populaire mercredi.

Encore le Covid

Le Covid s’invitera à nouveau sous la Coupole durant cette session. Sur le plan financier, le Conseil des États s’y attellera mercredi en commençant par le supplément budgétaire d’un montant de 2,6 milliards de francs. Le Conseil fédéral propose, lui, de prolonger le versement des allocations pour perte de gain et les contributions pour les clubs sportifs professionnels et semi-professionnels.

Sur un plan plus large, les Verts souhaitent que le Parlement, avec la participation du Conseil fédéral, organise une journée de commémoration nationale pour les victimes du coronavirus et leurs proches. Une motion demande aussi que la problématique des cas de Covid long soit mieux prise en compte et documentée. Elle propose de créer une plateforme d’informations à l’échelle du pays.