Coronavirus : La session du Parlement européen déplacée à Bruxelles

Les parlementaires européens ne se rendront pas à Strasbourg la semaine prochaine, comme cela avait été prévu. Le Covid-19 joue le trouble-fête.

La session du Parlement européen prévue la semaine prochaine à Strasbourg est annulée en raison du risque sanitaire trop élevé lié à la pandémie de Covid-19, et se tiendra à Bruxelles, a indiqué mardi le président de cette institution.

Une première

Cette session, prévue du 14 au 17 septembre, devait être la première dans la capitale alsacienne depuis le début de la pandémie en Europe et les mesures de confinement mises en œuvre à partir de mars dans toute l’UE. Selon les traités européens, l’institution a son siège à Strasbourg, où se tiennent douze sessions plénières de trois jours et demi par an. Mais le reste du temps, les eurodéputés travaillent à Bruxelles.