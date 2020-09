Covid-19 : La session du Parlement européen se fera à Bruxelles

La session du Parlement européen début octobre ne se tiendra pas à Strasbourg mais à Bruxelles, en raison de la pandémie.

La prochaine session du Parlement européen, du 5 au 8 octobre, se tiendra à Bruxelles et non à Strasbourg à cause de la pandémie, a annoncé lundi son président David Sassoli, malgré une demande du président français Emmanuel Macron .