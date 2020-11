Suisse : La session parlementaire s’annonce chargée

Election du procureur général de la Confédération, débats budgétaires ou encore accord-cadre avec l’UE: les chambres fédérales ouvrent leur session prometteuse le 30 novembre prochain.

La crise du Covid-19 occupera une fois de plus les parlementaires fédéraux qui entament trois semaines de session le 30 novembre. Budget 2021, loi sur le tabac, santé et élections étofferont leur programme. L’accord institutionnel avec l’Union européenne fera l’objet d’une session extraordinaire les 16 et 17 décembre.