Bad Bunny«La seule chose qu’il me reste est mon intimité»

Roi de Spotify et dixième artiste le mieux payé de 2022, Bad Bunny vit une période faste de sa carrière. S’il est évidemment très heureux de son succès, le Portoricain de 29 ans a un peu plus de mal avec la curiosité des médias et de certains de ses fans en ce qui concerne sa vie privée. «Les gens connaissent tout de moi. Qu’est-ce qu’il me reste à protéger? Ma vie personnelle», a-t-il confié à «Rolling Stone».