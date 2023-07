Suisses bloqués à Rhodes: «La seule consigne était: continuez à marcher et ne vous arrêtez pas»

«La seule consigne était: continuez à marcher et ne vous arrêtez pas, raconte un touriste suisse. Nous étions censés marcher un kilomètre dans une chaleur étouffante, avec nos enfants de 3 et 6 ans. Nous nous sommes presque effondrés, puis une femme grecque nous a pris dans sa voiture et conduits à un point de rendez-vous.» Les évacuations d’hôtels ont été nombreuses au sud-est de l’île. Une famille vaudoise a par exemple dû fuir le sien à Kiotari en compagnie de dizaines d’autres touristes et dormir sur la plage d’un hôtel plus au sud.