Cyclisme: La seule manière de battre Pogacar? En descente…

Le Tour d’Andalousie, Paris-Nice, le Tour des Flandres, l’Amstel Gold Race… Il n’y a guère que le Grand Prix E3 (3e) et Milan-Sanremo (4e), parmi ses cibles en 2023, qui ont échappé au coureur de l’UAE Team Emirates. De quoi énerver ses adversaires, qui doivent regretter de l’avoir en face de lui encore cette semaine, sur les deux courses ardennaises: mercredi, sur la Flèche Wallonne, et dimanche, à Liège-Bastogne-Liège.

Ensuite, Tadej Pogacar devrait être repu. Son programme d’ici au Tour de France est simple. Le protégé du Tessinois Mauro Gianetti se reposera un peu, ira faire des stages en altitude pour arriver gorgé de globules rouges au Tour de France et participera tout de même, comme chaque année, à une seule course de préparation: «Son» Tour de Slovénie, qu’il a pris l’habitude d’écraser.

L’année passée seul Jonas Vingegaard avait réussi à lui tenir tête sur la Grande Boucle et même à le faire exploser, avec le concours de Primoz Roglic et Wout van Aert, pour finalement l’emporter à Paris. De quoi frustrer le glouton coureur de Klanec, qui n’avait pas l’habitude d’être ainsi malmené, lui qui avait connu un seul jour sans, suffisant pour lui faire perdre le maillot jaune qui lui allait pourtant comme une seconde peau.

Mais à bien y réfléchir, il y a tout de même une compétition qui résiste encore et toujours au coureur de 24 ans. Il a fallu aller chercher très loin pour trouver une victoire pour laquelle il a trouvé son maître et il ne surprendra personne que l’athlète en question est Polonais. Et pour cause, la discipline dans laquelle «Pogi» semble devoir encore progresser est… la descente de bières.