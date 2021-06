VOUVRY (VS) - La seule perte d’un gros client ne justifierait pas la fermeture de Sanaro

L’annonce, début juin, de la fermeture pour mars 2022 de la firme de ­compléments alimentaires et d’édulcorants Sanaro à Vouvry a provoqué un choc et un questionnement tous azimuts dans le Chablais. Il faut dire que sur les quelques 80 employés concernés, près d’un tiers sont des «petites mains» dont plusieurs n’ont aucun diplôme.

«Des propositions de transfert sur d’autres sites en Suisse ont été évoquées pour une partie de nos employés», avoue la direction. Mais pas dans la région. Diverses pistes émanant des salariés sont aussi à l’étude. La procédure de consultation se termine ce lundi. Pour jus­tifier sa décision, Sanaro invoque la perte de l’un de ses principaux clients, le géant néerlandais du café et du thé Jacobs Douwe Egberts. On parle d’une baisse de 40% du volume de production et de 30% du chiffre d’affaires. L’entreprise batave a fait le choix de travailler avec une autre société européenne offrant des coûts plus modiques.