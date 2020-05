Actualisé il y a 16h

Thonon-les-Bains (F)

«La seule présence sur les lieux ne suffit pas à condamner»

Les avocats de la défense ont plaidé dans l’affaire de l’agression de la place des Trois-Perdrix. Presque tous veulent l’acquittement.

de Jérôme Faas

L?agression s’est déroulée à la place des Trois-Perdrix, au centre-ville de Genève. keystone-sda.ch

«Ce n’est pas parce que tout Genève en a parlé qu’il faut condamner tout le monde. Il faut des preuves pour condamner un homme», plaide Me Julien Charle. Il défend N., l’un des cinq agresseurs présumés de la place des Trois-Perdrix (lire l’encadré) que juge depuis mardi le Tribunal correctionnel de Thonon (F). Sa consœur Me Leïla Benamor tient un discours identique. «La seule présence sur les lieux ne suffit pas à condamner un homme. Qu’il fasse partie d’un petit groupe ne suffit pas. La question est de savoir s’il a participé à la scène de violence.» Tous les avocats ont choisi la même ligne de défense, quatre plaidant l’acquittement et le dernier une peine mesurée.

L’idée de fond est là. Les chemins empruntés, eux, divergent. Me Leila Benamor, l’avocate de G., tente avant tout de décrédibiliser la parole de P., le seul qui parle et qui accable son client. «Ce n’est que sur la base de son témoignage que mon client a été mis en examen, s’émeut-elle. Or, il a dit tout et n’importe quoi. A chaque audition, sa version est différente.» Et d’avancer diverses hypothèses qui expliquerait cette dénonciation, dont celle de la vengeance amoureuse. Elle note par ailleurs que G. «n’a pas été mis en cause par les témoins», et que sa désignation par deux victimes, qui ne l’ont pas reconnu mardi, est peu convaincante.

Me Fadila Tabani-Surmont, elle, regrette que chacun «fasse son marché» dans les déclarations de son client P., soit celui qui balance. Elle déplore que l’accusation le juge crédible lorsqu’il accuse, et pas lorsqu’il se disculpe. «Son ADN n’a été retrouvé nulle part. Il attend que l’ensemble des protagonistes assument leur responsabilité. Il est le seul à avoir contribué à la manifestation de la vérité.» Elle souligne que la psychologue l’a jugé «autoritaire, calme et mature, à la différence des autres détenus de ce dossier.» Avant de fustiger à son tour la notion de la «scène unique de violence, un fourre-tout qui permet d’éviter la charge de la preuve».

La plaidoirie de Me Laurent Bizien, qui défend N., suspecté notamment d’avoir porté le premier coup, détonne par son caractère halluciné, hystérique, digressif. Après mille détours, il souligne, comme nombre de ses confrères, le manque de concordance de certains témoignages. Il s’énerve que son client n’ait pas bénéficié d’une confrontation avec les victimes en cours d’instruction. Puis, finalement, il avance la théorie d’un «autre Noir» (ndlr: son client est d’origine africaine), que l’on ne se serait jamais donné la peine de retrouver, qui aurait frappé la victime initiale avant de s’évaporer dans la nature.

Des témoignages qui divergent

Ces témoignages qui divergent sur les rôles des uns et des autres chiffonnent Me Julien Charle. «Quand il y a autant de discordances entre les déclarations, il faut n’en retenir aucune comme vecteur de vérité», affirme l’avocat de N., contre qui le Parquet a requis 9 ans, une peine «stratosphérique et démesurée. Le doute raisonnable, c’est la relaxe. La logique, ici, c’est de dire qu’on ne sait pas.»

Le dernier avocat, Me Laurent Pascal, qui défend Y., 22 ans, contre qui est requise la peine la plus lourde, soit 13 ans, après s’être plaint de la «scénarisation de l’affaire par la presse suisse», nuisible selon lui à l’instruction, a aussi remis en cause la fiabilité des témoignages, notamment ceux suggérant que son client a asséné des pénalties dans la tête des victimes. «Comment voulez-vous que je croie des gens qui étaient à 50 mètres dans le noir?» Et de plaider la clémence pour son client. «On ne peut pas condamner à 13 ans, une peine d’élimination sociale, un homme de 22 ans. Ce n’est pas de la justice mais de l’extermination.»

Le verdict sera rendu à partir de 22 heures ce mercredi.