La Sexion donnera l’assaut à Sion

Le groupe, composé aujourd’hui de Gims, Black M, Lefa, Doomams, J R O Crom, Barack Adama et Maska, a marqué de son empreinte le rap francophone avec ses deux albums, «L’École des points vitaux» et «L’Apogée», sortis respectivement en 2010 et 2012. C’est de ces galettes que sont extraits «Avant qu’elle parte», «Ma direction», «Wati House», «Désolé», «Casquette à l’envers» ou encore «Wati by Night», titres que le combo ne manquera pas d’interpréter. Pour ne rien gâcher, certains membres sapés comme jamais chanteront aussi leurs propres tubes. Autant dire que la machine à remonter le temps va opérer et qu’il soufflera comme un air de karaoké géant sur la plaine de Tourbillon.