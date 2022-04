Buzz : La sextape de Kim Kardashian trouvée dans Roblox fait débat

Le clan Kardashian a nié avoir truqué un jeu expérience sur la plateforme pour les besoins de son émission de télé-réalité.

Kim Kardashian a remercié ses fans pour le succès du premier épisode de sa nouvelle émission de télé-réalité «The Kardashians», un reboot de «L’incroyable famille Kardashian». Mais la scène clé avec Roblox, la plateforme d’expériences et de mini-jeux prisée par les enfants, suscite la controverse.

On y voit son fils Saint West, 6 ans, courir vers sa mère en disant: «Tout le monde regarde, c’est sur Roblox», avant de lui tendre sa tablette. L’écran de la tablette est flou mais Kim Kardashian déclare y voir une photo de son visage en pleurs censée présenter, dans un jeu expérience de Roblox, une séquence inédite de son ancienne sextape datant de 2007.

Bien caché

Ni les Kardashian ni la société de production, Fulwell 73, n’ont fourni de commentaire sur l’enregistrement, mais une source proche de la famille a insisté sur le fait que le jeu expérience proposé sur Roblox n’a pas été truquée , relate la BBC Il semble cependant que les chances de tomber dessus, «par hasard» comme l’affirme dans l’épisode Saint West, étaient quasi nulles. «Il y a deux façons possibles pour Saint de trouver un tel jeu: soit lui ou sa famille ont activement recherché (ou même créé) un tel jeu, soit quelqu’un d’autre de leur entourage l’a créé et l’a ensuite partagé directement avec le garçon», a analysé pour la BBC Zomebody, un développeur indépendant bien connu de Roblox.

Roblox regroupe des millions d’expériences et de mini-jeux générés par les joueurs dont les plus populaires sont mis en vitrine sur l’écran d’accueil. Si on peut trouver d’autres contenus en utilisant la fonction de recherche, la grande majorité d’entre eux reçoivent un nombre confidentiel de visiteurs.