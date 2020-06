Les matches sont fixés

La SFL dévoile son calendrier

Les horaires des matches pour la fin du championnat sont fixés entre le 19 juin et le 2 août. Soit 130 matches en 44 jours.

Le football professionnel en suisse va reprendre ses droits et se terminera le lendemain de la fête nationale suisse.

Afin de pouvoir disputer les 13 tours jusqu'au début août, les matches devront également être programmés en semaine dans les deux championnats pendant les six semaines de compétition. Les horaires des coups d'envoi seront légèrement ajustés. Le samedi et les jours de semaine du mardi au jeudi, les rencontres de Super League débuteront à 18h15 ou 20h30. Les trois parties de dimanche auront lieu comme d'habitude à 16h00.

Concernant la Challenge League, les matches sont fixés les vendredi et samedi et les mardi et mercredi. Les coups d'envoi seront donnés soit à 18h15, soit à 20h30.