Football: La SFL ouvre des procédures contre Balotelli et Constantin

Dans la foulée, son président Christian Constantin avait en quelque sorte pris sa défense et avait accusé le corps arbitral. «On ne peut pas se laisser pareillement humilier sans réagir. Ce que Mario dénonce après quelques matches disputés en Suisse, c’est ce que je vis au quotidien depuis une éternité. On ne fait que jeter de l’huile sur le feu et après on s’étonne qu’il y ait un incendie. Je peux comprendre qu’il en ait eu ras le bol. Compte tenu de son expérience, il est légitimé à parler. On n’est pas arbitré la même chose qu’ailleurs. Il y a un règlement pour les Romands et un autre pour les Suisses alémaniques.»