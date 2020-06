Valais

La Simplonhalle prête à accueillir le Grand Conseil

Les 130 parlementaires y siègeront lundi à Brigue. 60’000 francs supplémentaires ont été nécessaires dont la moitié pour les équipements.

La salle haut-valaisanne disposait déjà de certains équipements, dont le wifi, indique le président du parlement cantonal Gilles Martin et le chef du service parlementaire Claude Buman, au centre d’une halle encore vide mais quadrillée par des tables et des chaises bien alignées à distance réglementaire pour expliquer leur choix. Et puis, symboliquement, tenir une session à Brigue, c’est aussi un joli geste envers la minorité du canton.