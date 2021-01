La réalité virtuelle est utilisée pour la première fois lors d’un procès en Suisse. Getty Images/iStockphoto

Un quinquagénaire est jugé depuis lundi dans le canton de Zurich. Il est accusé du meurtre de sa femme. Il avait d’abord réussi à faire croire à une mort accidentelle mais une employée d’assurance a eu des soupçons, notamment parce que la victime avait déjà subi de graves lésions, deux ans avant son décès.

C’est justement pour examiner ce premier épisode violent, qui s’est produit en 2012 à Majorque, qu’une simulation 3D a été utilisée devant le tribunal de Meilen. La femme avait eu les os des deux jambes brisés et présentait de nombreuses blessures au visage. «Je manque d’imagination pour déterminer ce qui aurait pu causer de telles blessures», a écrit Michael Gabler, chirurgien de formation et évaluateur d’accident à la Suva, dans un rapport produit par l’accusation. Les lésions ont-elles pu être causées par le mari, accusé d’avoir battu son épouse et de l’avoir heurtée avec une voiture? Ou sont-elles consécutives à une chute accidentelle par la fenêtre, comme l’a prétendu l’accusé à l’époque?

La simulation 3D en renfort

Pour tenter d’y voir plus clair, la médecin légiste Kerstin Furter et l’ingénieur en biomécanique Markus Muser ont fait appel à la simulation 3D pour préciser les faits reprochés à l’accusé, rapporte le «Tages-Anzeiger». Des spécialistes de la réalité virtuelle se sont rendus à Majorque, ce qui a permis de diffuser, mardi durant le procès, des images du lieu où la femme avait été retrouvée gisante. Markus Muser portait des lunettes de réalité augmentée pour appuyer sa démonstration et les différents scénarios qui auraient pu mener aux blessures. Les images étaient projetées simultanément dans la salle du tribunal.