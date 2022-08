Football : La simulation de l’année?

La scène surréaliste se passe en Malaysia Premier League, soit la deuxième division malaisienne. On joue la 86 minute du match entre Kelatan et Perak. Sur la pelouse du leader, Perak mène 1-2 et Sunday Afolabi, joueur nigérian de Perak, sort l’artillerie lourde pour perdre du temps et rapprocher son équipe d’une victoire inespérée.