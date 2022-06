Football: La simulation d’un Genevois du FC Saint-Gall face à une 4e ligue

On peut considérer que la triche – ou la malice, c’est selon – fait partie du jeu. Ou pas. À l’occasion de l’Espen On Tour, qui a vu Saint-Gall faire une tournée amicale dans l’est de la Suisse pour rencontrer des petits clubs et soigner sa popularité déjà grande, la question s’est posée. À la 18e minute, sur la pelouse du FC Urnäsch, pensionnaire de 4e ligue, une scène a fait tache.