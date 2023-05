Guerre en Ukraine: La situation dans la zone de la centrale nucléaire de Zaporijjia inquiète

Bombardements proches

«La situation dans la zone proche de la centrale nucléaire de Zaporijjia devient de plus en plus imprévisible et potentiellement dangereuse», a averti le chef de l’Agence, Rafael Grossi, cité dans un communiqué de l’AIEA. Les experts de l’Agence, qui se trouvent sur place, continuent à entendre le bruit de bombardements dans la zone, le dernier datant de vendredi soir, indique le communiqué. Ils surveillent de près la situation pour «détecter tout impact potentiel sur la sûreté et la sécurité nucléaires», a précisé M. Grossi.