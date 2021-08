Coronavirus à Genève - «La situation des hôpitaux est préoccupante»

Adrien Bron, directeur général de la Santé à Genève. TDG – Lucien FORTUNATI

Entre 130 et 180 résidents genevois ont été testés positifs au Covid-19 chaque jour depuis une semaine. «La circulation du virus reste très intense. Les chiffres des contaminations sont élevés, a observé ce vendredi Adrien Bron, directeur général de la Santé. La vaccination marche très bien, mais l’impact sur le système de santé est important.» Concrètement, les HUG avaient prévu un socle de dix lits Covid aux soins intensifs, en plus de ceux dédiés à l’activité normale du service. Or, ce jour, dix-sept personnes infectées par le coronavirus se trouvaient aux soins intensifs. «Les hôpitaux ne sont pas débordés, mais leur fonctionnement est anormal. La situation est préoccupante. Si ce trend persiste, la première mesure sera un report des opérations usuelles», a indiqué le haut fonctionnaire.

90% des patients hospitalisés pas vaccinés

La médecin cantonale Aglaé Tardin a constaté que 90% des patients testés positifs et hospitalisés n’étaient pas vaccinés. Quid des malades hospitalisés bien que vaccinés? 40% ont été découverts fortuitement, leur infection ayant été détectée alors qu’ils étaient pris en charge par les HUG pour tout autre chose, une jambe cassée par exemple. Pour le reste, il s’agit très majoritairement de personnes âgées de plus de 75 ans. «On a eu une seule personne vaccinée aux soins intensifs cette semaine, elle avait 79 ans, a indiqué la doctoresse. Le vaccin confère une protection à 95% contre le virus, mais ce pourcentage baisse si le système immunitaire du patient est peu actif.» Les aînés ont d’autant plus intérêt à se faire vacciner, juge-t-elle, car «le vaccin protège encore plus contre les formes graves de la maladie.»

L’unique objectif: soulager l’hôpital

D’où un appel répété des autorités sanitaires à offrir son épaule à l’aiguille: «comme l’a opportunément rappelé le Conseil fédéral, dorénavant l’objectif n’est pas d’éviter à toute la population de se faire contaminer, vu que le vaccin permet de se protéger, a insisté Adrien Bron. L’objectif est de ne pas faire peser les conséquences du virus sur la collectivité et de maintenir les capacités hospitalières.» Pour ce faire, la vaccination est la solution idoine, «la quantité d’anticorps générés par l’immunité vaccinale étant quatre fois supérieure à celle obtenue par la seule maladie suivie d’une guérison. Elle est aussi plus durable», a exposé Aglaé Tardin.

Vaccination itinérante pour les étudiants

Désireuses de toucher les populations moins vaccinées et constatant le succès des opérations d’inoculation sans rendez-vous, les autorités en mettront sur pied dès le 6 septembre dans les centres commerciaux de Meyrin et Vernier. Ces communes partagent la caractéristique d’être très peuplées et d’afficher un faible taux de vaccination, respectivement 52% et 51%. Pour atteindre les jeunes, eux aussi faiblement protégés (15% des 12-14 ans et 44% des 15-24 ans), un dispositif itinérant visitera la semaine du 20 septembre Uni Mail, Uni Bastions, Batelle et Sciences II. La semaine suivante, les HES seront ciblées.