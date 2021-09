Faune en danger : La situation des insectes suisses jugée préoccupante

Le premier rapport détaillé sur les insectes en Suisse livre ses conclusions: leur situation est jugée préoccupante. Problème principal: la diversité des populations et leur taille ont diminué.

Les espèces les plus en danger sont celles vivant à proximité des eaux, dans des zones humides et des régions agricoles. Monika Rohner

Le premier rapport détaillé sur la question des insectes en Suisse livre ses conclusions, et elles ne sont pas très encourageantes. Intitulé «Diversité des insectes en Suisse», il dresse un panorama détaillé de ces petites bêtes qui peuplent le pays, et le constat est clair: la diversité et la taille des populations d’insectes ont fortement diminué.

Cette diminution n’est pas partout la même, le Plateau étant par exemple particulièrement touché par la problématique, mais la tendance semble globale sur l’ensemble du territoire helvétique. Le rapport met en exergue l’utilité des insectes dans nombre de domaines différents, notamment pour la pollinisation dans l’agriculture, les jardins et la nature, ainsi que la dissémination des graines ou la formation de sols fertiles. Entre 40’000 et 60’000 espèces volent et grouillent en Suisse, contribuant au bon fonctionnement de l’écosystème.

Une perte de diversité

Parmi les espèces particulièrement menacées, on retrouve celles vivant à proximité des eaux, dans des zones humides et des régions agricoles. Au contraire, celles appréciant la chaleur se sont progressivement répandues ces vingt dernières années. Un autre phénomène préoccupant les scientifiques est l’uniformisation progressive des espèces d’insectes, une problématique qui touche également les oiseaux et les plantes.

Pour ce qui est de la diminution pure et simple du nombre d’insectes – appelé biomasse – en Suisse, les scientifiques manquent pour le moment de données précises. À titre indicatif, ils estiment un total de pertes similaires à celles observées dans d’autres pays d’Europe. L’Allemagne, par exemple, a perdu près de 75% de sa biomasse d’insectes volants.

Plusieurs initiatives ont pourtant été mises sur pied ces dernières années mais elles n’ont pas réussi à enrayer ce déclin progressif. Les scientifiques proposent dans ce rapport un programme en douze points pour protéger plus efficacement les insectes.

Les 12 points de ce programme

1. Identifier et préserver les hauts lieux entomologiques 2. Valoriser, interconnecter et créer des habitats 3. Mettre en œuvre des mesures ciblées de promotion des espèces 4. Réduire les risques et l’emploi des pesticides 5. Réduire les apports en azote et en phosphore 6. Adopter un mode d’exploitation respectueux des insectes 7. Conjurer le changement climatique 8. Réduire la pollution lumineuse 9. Étendre les monitorages et les suivis 10. Intensifier la recherche 11. Améliorer la connaissance des espèces et les compétences pratiques 12. Actionner les grands leviers