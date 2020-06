«La situation épidémique est grave et complexe»

Rédiger un nouveau commentaire

House 28.06.2020 à 12:47

Comme j'ai déjà dis,au marché de wuhan,le virus venant de la chauve-souris, a contaminé le reste de la chaîne alimentaire animal,la covid-19 se transmet de homme a homme mais aussi par la consommation des plats a base de viande et poissons crus,il suffit de tester les animaux avant d'arriver a l'abattoir, et les poissons a manger crus avant d'arriver dans l'assiette, pour trouver des traces du virus,a éviter l' steak saignant et sushis,sauf si vous me prenez pour un fou.