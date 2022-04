Guerre en Ukraine : La situation est «inhumaine» à Marioupol, presque sous contrôle russe

L’armée russe, qui dit contrôler la quasi-totalité de Marioupol, a appelé les derniers soldats ukrainiens présents dans la ville à se rendre, dimanche.

Selon lui, il n’existe que «deux options»: «Soit les partenaires fournissent à l’Ukraine toutes les armes lourdes nécessaires, les avions et, sans exagération aucune, immédiatement» pour «réduire la pression sur Marioupol et lever le siège» de cette ville habitée par 441’000 personnes avant l’invasion le 24 février.

«Leur seule chance»

Marioupol affamé

Selon le directeur exécutif du Programme alimentaire mondial David Beasley, plus de 100’000 civils sont au bord de la famine à Marioupol, manquant également d’eau et de source de chauffage. En termes de bilan humain, «Marioupol, cela peut être dix fois Borodianka», une localité située non loin de Kiev détruite après avoir été pilonnée et théâtre d’exactions présumées pendant son occupation, a martelé le président ukrainien.