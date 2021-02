Si le nombre d’infections suit une tendance à la baisse, l’OFSP garde un œil attentif sur les nouveaux variants du virus considérés comme «inquiétants», à cause de leur contagiosité. On dénombre en Suisse un total de 9543 infections à des nouveaux variants.

Malgré ces inquiétudes, cette «épidémie dans l’épidémie», comme elle est souvent appelée, semble moins virulente que prévue. Martin Ackermann, chef de la Task Force scientifique, a indiqué que les chiffres globaux ont diminué de presque deux tiers, depuis novembre dernier, et que malgré les variants, les contaminations, les admissions à l’hôpital et les décès continuent de baisser.

Vaccination jusqu’à l’été toujours possible

Cette évolution fait penser que l’objectif de pouvoir vacciner toutes les personnes qui le souhaitent d’ici à l’été est réaliste. «Il y a toujours des incertitudes concernant les livraisons, mais selon nos prévisions, le rythme devrait augmenter en mars et avril, et on devrait recevoir beaucoup de doses en mai et juin. Il est donc toujours du domaine du possible que toutes les personnes qui le souhaitent puissent se faire vacciner d’ici cet été.»